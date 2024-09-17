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Hediye Güran neden önemli?

Hediye Güran neden önemli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 10:03
Hediye Güran cinayeti gördü mü? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Karaman, "Kritik saatlerde Hediye Güran eve 2 kez gelmiş. Hediye'nin evi, Narin'in evinin bitişiğinde." ifadelerini kullandı.
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