Hediye Güran neden önemli?

Hediye Güran cinayeti gördü mü? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Karaman, "Kritik saatlerde Hediye Güran eve 2 kez gelmiş. Hediye'nin evi, Narin'in evinin bitişiğinde." ifadelerini kullandı.

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