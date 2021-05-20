İşin Aslı – Muhalefetin koalisyon hükümeti hazırlığı! Yol göstericileri kim?

Millet İttifakı ortakları Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, 2023 seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için yoğun bir çaba içindeler. Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verse de stratejisi, ortak aday çıkarılması yönünde. HDP ortaklığı gizlenmediği gibi bakanlık verilmesi de tartışılıyor. Başkan Erdoğan karşıtlığında birleşen muhalefetin tutum ABD Başkanı Joe Biden'ın "Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım" sözlerini akıllara getiriyor. ABD malı muhalefet nasıl dizayn ediliyor? İşte detaylar...

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