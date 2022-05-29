29 Mayıs 2022, Pazar
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HDP’lilerden İstiklal Marşı’na saygısızlık
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, İstiklal Marşı'na karşı tepki çeken tavırlarına bir yenisini ekledi. Ankara'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu'na katılan HDP'li siyasetçiler okunan İstiklal Marşı'na eşlik etmedikleri gibi ayağa da kalkmadı. HDP'lilerin bu tavrına salondakiler tepki gösterdi.