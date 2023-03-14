HDP'li vekilden PKK elebaşına selam! 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi? Kandil'den HDP'ye "ortak hareket edin" talimatı verildi. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Hakkı Öcal ile detaylandırdık.