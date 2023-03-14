14 Mart 2023, Salı
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HDP'li vekilden PKK elebaşına selam!
HDP'li vekilden PKK elebaşına selam! 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi? Kandil'den HDP'ye "ortak hareket edin" talimatı verildi. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Hakkı Öcal ile detaylandırdık.