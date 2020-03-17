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HDP'li vekil karantinaya uymadı! Yurt dışından yeni gelmesine rağmen Meclise geldi
Koronavirüs ile mücadelede son derece hassas bir süreç yürütülürken Türkiye'de ne yazık ki aynı hassasiyeti paylaşmayanlar da var. Üstelik bu isimler arasında bir de milletvekili bulunuyor. Yurt dışından dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, 14 günlük karantina süresine uymadı ve meclis çalışmalarına katıldı. AK Parti, skandala tepki gösterince Beştaş kendisini kişisel verilerle savunmaya kalktı.
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