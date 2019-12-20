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20.12.2019

HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'e "terör" gözaltısı |Video

HDP'li Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve iki belediye meclis üyesi, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Üç kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis, terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Sur'da operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve iki belediye meclis üyesi
gözaltına alındı.

HDP'li Sur Belediye Başkanı Buluttekin'e daha önce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası verilmişti.

Buluttekin, Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden Mehmet Yakışır'ın cenazesine de katılmıştı.

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