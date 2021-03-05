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HDP’li Sezai Temelli’den şehitlerle ilgili tepki çeken açıklama!

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Giriş: 05.03.2021 01:08
Güncelleme:05.03.2021 01:15
HDP eski Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli, 11 şehidin olduğu helikopter kazasıyla ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu. HDP’li Temelli, yaşanan kazadan devleti sorumlu tutarak skandal sözlere imza attı.

HDP'li Sezai Temelli, ''Evet, çetin bir bölge. Kış koşulları fakat bu çetin bölgedeki askeri hareketlilik aslında bir iktidar politikasıdır. Dolayısıyla iktidar bir helikopter kazası deyip uçağın ya da helikopterin hatasına işi bağlayarak aynı Gara'da olduğu gibi kenara çekilemez.'' dedi.

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