12 Ocak 2022, Çarşamba
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HDP’li Semra Güzel’in sevgilisi çıkan teröristin şehit ettiği askerin ailesi konuştu
HDP milletvekili Semra Güzel'le fotoğrafları ortaya çıkan PKK'lı teröristin 2 askerin şehit düştüğü saldırının faillerinden olduğu belirlendi. Saldırıda şehit olan kahraman askerlerden biri de jandarma er Mücahit Şimşek'ti. Şehidin babası, A Haber'e konuştu, HDP’li vekilin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.