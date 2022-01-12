HDP’li Semra Güzel’in sevgilisi çıkan teröristin şehit ettiği askerin ailesi konuştu

HDP milletvekili Semra Güzel'le fotoğrafları ortaya çıkan PKK'lı teröristin 2 askerin şehit düştüğü saldırının faillerinden olduğu belirlendi. Saldırıda şehit olan kahraman askerlerden biri de jandarma er Mücahit Şimşek'ti. Şehidin babası, A Haber'e konuştu, HDP’li vekilin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

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