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HDP'li Semra Güzel kaçtı mı?

A Haber
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Giriş: 25.03.2022 13:35
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan iki ayrı dosya kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. HDP'li Semra Güzel kaçtı mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
HDPli vekil Güzel hakkında yakalama kararı HDP'Lİ VEKİL GÜZEL HAKKINDA YAKALAMA KARARI

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