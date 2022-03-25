25 Mart 2022, Cuma
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HDP'li Semra Güzel kaçtı mı?
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan iki ayrı dosya kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. HDP'li Semra Güzel kaçtı mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.