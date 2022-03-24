Son dakika: HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı
Son dakika... Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan HDP'li Semra Güzel için harekete geçti.
Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti.
Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.
FOTOĞRAFLAR BİR BİR ORATAYA ÇIKTIAdıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.
SEMRA GÜZEL'İN YASAMA DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI
Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.
TBMM Genel Kurulunda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.
EN FAZLA HDP VE CHP'LİLERİN FEZLEKESİ BULUNUYOR
TBMM'deki Karma Komisyonun uhdesinde en fazla HDP ve CHP milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekeler bulunuyor.
Bu kapsamda HDP milletvekillerinin 1120, CHP milletvekillerinin ise 267 fezlekesi yer alıyor.
Komisyonda, AK Parti'nin 15, MHP'nin 11, İYİ Partinin 13, Türkiye İşçi Partisi'nin 25, Demokratik Bölgeler Partisinin 66, Demokrat Parti'nin 7, Yenilik Partisi'nin 1, Memleket Partisi'nin 1, Zafer Partisi'nin 4, bağımsız milletvekillerinin ise 23 dosyası bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 📺 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, nereden yayınlanacak? Bugün milli maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilgiler...
- Emeklinin bayram öncesi yüzü gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiye ödeme tarihleri...
- Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? TUİK TEFE - TÜFE oranları...
- Müge Anlı son dakika: Müge Anlı Dursun dede öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Dursun dede zehir olayı son durum ne?
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? İşte takvim...
- Portekiz Türkiye muhtemel 11'ler: 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Öğrenci akbili yaş sınırı son dakika: 25 yaş üstü öğrenci akbili kalkıyor mu? İBB İETT öğrenci kartı son açıklamalar...
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Oruç ne zaman başlıyor? 2022 ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlayacak?
- Demet Evgar hamile mi, eşi kim? Demet Evgar evli mi? Demet Evgar'ın eşi Levent Babataş kimdir, kaç yaşında?
- Doğalgaz yardımı yattı mı? 23 Mart doğal gaz destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet başvuru nasıl yapılır?
- Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğa istismar olayı nedir? Ciciş kardeşler Esra Ersoy tutuklandı mı, cezaevinde mi?