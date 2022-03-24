24 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı

Son dakika: HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
ABONE OL
Son dakika: HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı

Son dakika... Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan HDP'li Semra Güzel için harekete geçti.

Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti.

Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.

FOTOĞRAFLAR BİR BİR ORATAYA ÇIKTIAdıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

SEMRA GÜZEL'İN YASAMA DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

TBMM Genel Kurulunda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

EN FAZLA HDP VE CHP'LİLERİN FEZLEKESİ BULUNUYOR

TBMM'deki Karma Komisyonun uhdesinde en fazla HDP ve CHP milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekeler bulunuyor.

Bu kapsamda HDP milletvekillerinin 1120, CHP milletvekillerinin ise 267 fezlekesi yer alıyor.

Komisyonda, AK Parti'nin 15, MHP'nin 11, İYİ Partinin 13, Türkiye İşçi Partisi'nin 25, Demokratik Bölgeler Partisinin 66, Demokrat Parti'nin 7, Yenilik Partisi'nin 1, Memleket Partisi'nin 1, Zafer Partisi'nin 4, bağımsız milletvekillerinin ise 23 dosyası bulunuyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL HAKKINDA YAKALAMA KARARI

HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı HDP'Lİ SEMRA GÜZEL'İN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI
HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA