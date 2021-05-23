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HDP'li isim PKK operasyonunda gözaltına alındı! İstanbul ve Ankara'da terör operasyonu...

A Haber
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Giriş: 23.05.2021 16:17
Güncelleme:23.05.2021 16:17
İstanbul'da 6 ilçede ve başkent Ankara'da 8 adrese PKK operasyonu düzenlendi. Emniyet ekipleri aralarında HDP eski Esenler İlçe Eşbaşkanı N.B.Ö.'nün de olduğu 6 kişiyi yakaladı. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında aktardı.

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