HDP’li Altan Tan’dan bomba itiraf: Demirtaş ve Zana’ya ayar verildi! DEM Parti İmamoğlu’na oy verecek

HDP eski Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'nın yerel seçimle ilgili çarpıcı açıklamaları var. Tan, DEM Parti içindeki bir kanadın İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'ı desteklemediğini anlattı. Bunu da "PKK'nın silah bırakmasını istemeyenler İmamoğlu'na oy verecek" diye açıkladı.

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