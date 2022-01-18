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HDP’den CHP ve İYİ Parti’ye mesaj mı? Adayları kim ve yönetimleri nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 18.01.2022 13:06
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın “Ortaklarımızla yönetimde olacağız” sözleri Millet İttifakı’na mesaj olarak algılanırken aday olmak için mücadele eden Kemal Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti’den yeşil ışık yanmıyor. Öte yandan güçlendirilmiş parlamenter sistem için toplantı yapmak isteyen CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin oturma düzeni çekişmesi gündeme oturdu. Peki Millet İttifakı’nın adayı kim olacak? HDP ittifaka ne mesaj verdi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.
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