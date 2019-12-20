HDP ve CHP'den Kur'an için saygısız ifadeler!

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Kuran'ı Kerim'le ilgili saygısız bir dil kullanıldı. HDP Ankara Miletvekili Filiz Kerestecioğlu, Kuran'ı Kerim'den herhangi bir kitap olarak söz etti. CHP'li Özgür Mzel ondan geri kalmadı ve "dini bir kitap" dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit gül uyarıda bulundu. İşte Meclis'te yaşanan o anlar...