21 Kasım 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
HDP Sözcüsü Ebru Günay PKK'nın kanalında CHP'ye seslendi: Tezkereye hayır demek yetmiyor
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Sözcüsü Ebru Günay, örgütün kanalında yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonunu hedef aldı. CHP'nin başını çektiği ittifak ortaklarına tepki gösteren Günay, "Tezkereye hayır demek yetmiyor. Savaş siyasetine karşı aktif mücadele etmek gerekiyor." diyerek operasyonun durdurulması için yardım istedi.