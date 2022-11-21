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HDP Sözcüsü Ebru Günay PKK'nın kanalında CHP'ye seslendi: Tezkereye hayır demek yetmiyor

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Giriş: 21.11.2022 18:54
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Sözcüsü Ebru Günay, örgütün kanalında yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonunu hedef aldı. CHP'nin başını çektiği ittifak ortaklarına tepki gösteren Günay, "Tezkereye hayır demek yetmiyor. Savaş siyasetine karşı aktif mücadele etmek gerekiyor." diyerek operasyonun durdurulması için yardım istedi.
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