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HDP kongresine tepkiler çığ gibi: HDP kapatılmalı

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Giriş: 14.12.2021 10:34
HDP'nin İstanbul kongresinde kayda geçen skandal görüntülere Cumhur İttifakı'ndan peş peşe tepkiler geldi. AK Parti ve MHP milletvekilleri, ''HDP bu kongre ile terör örgütü PKK ile olan bağını bir kez daha ilan etmiştir'' yorumunda bulundu. MHP'li Erkan Akçay, "HDP kapatılmalı" çağrısını yineledi.
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