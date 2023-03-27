27 Mart 2023, Pazartesi
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HDP binasında bombacı terörist! Giriş yaptığı anlar kameralara yansıdı
PKK’lı terörist Rodi Ebdilla Ehmet, bombalı eylem yapmak üzere geldiği Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesinde Emniyet tarafından yapılan operasyonla çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Teröristin HDP ilçe binasına giriş yaptığı kameralara yansıdı.