27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP binasında bombacı terörist! Giriş yaptığı anlar kameralara yansıdı

HDP binasında bombacı terörist! Giriş yaptığı anlar kameralara yansıdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2023 20:40
PKK’lı terörist Rodi Ebdilla Ehmet, bombalı eylem yapmak üzere geldiği Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesinde Emniyet tarafından yapılan operasyonla çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Teröristin HDP ilçe binasına giriş yaptığı kameralara yansıdı.
HDP binasında bombacı terörist!
HDP binasında bombacı terörist!
’Ne olur bizi bırakma başkanım’
'Ne olur bizi bırakma başkanım'
Adıyaman’da 4 bin 431 konutun temeli atıldı
Adıyaman'da 4 bin 431 konutun temeli atıldı
Kılıçdaroğlu’nun yıllardır değişmeyen vaadi...
Kılıçdaroğlu'nun yıllardır değişmeyen vaadi...
İstanbul’a yeni metro müjdesi!
İstanbul’a yeni metro müjdesi!
Fransız Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı
Fransız Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
Gel vatandaş gel! Kura ıle Başbakanlık
Gel vatandaş gel! Kura ıle Başbakanlık
100 bin imza yarışında son gün! Hangi aday kaç imza topladı?
100 bin imza yarışında son gün! Hangi aday kaç imza topladı?
Riskli binaların yüzde 46’sı yıkıldı!
Riskli binaların yüzde 46'sı yıkıldı!
Hafta ortasına dikkat
Hafta ortasına dikkat
Geçmişten bugüne İstanbul’da hava kirliliği!
Geçmişten bugüne İstanbul’da hava kirliliği!
İnce’ye neden çekil baskısı yapılıyor?
İnce'ye neden "çekil" baskısı yapılıyor?
Daha Fazla Video Göster