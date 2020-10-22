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HDP 15 Temmuz çağrısını Kobani ile bir tuttu! HDP'li Meral Danış Bektaş'tan skandal sözler

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Giriş: 22.10.2020 18:36
Güncelleme:22.10.2020 18:37
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ile HDP arasında yine Kobani tartışması yaşandı. 2014'te Kobani'de 37 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan şiddet çağrısı ile Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında halka yaptığı "sokağa çıkın" çağrısını bir tutan HDP'li Meral Danış Bektaş'a yanıt AK Parti'li Özlem Zengin'den geldi. İşte Meclis’teki o gergin anlar…

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HDP 15 Temmuz çağrısını Kobani ile bir tuttu
HDP 15 Temmuz çağrısını Kobani ile bir tuttu
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