Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: İhracatçıya maksimum destek sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası resmi sosyal medya hesabından ihracat mesajı verdi. Bakan Şimşek, “Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurt dışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN