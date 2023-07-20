20 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: İhracatçıya maksimum destek sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: İhracatçıya maksimum destek sağlayacağız

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2023 15:37
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası resmi sosyal medya hesabından ihracat mesajı verdi. Bakan Şimşek, “Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurt dışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İhracatçıya maksimum destek!
İhracatçıya maksimum destek!
28 Mayıs seçimlerinin ardından anket sonuçları!
28 Mayıs seçimlerinin ardından anket sonuçları!
Ercan Havalimanı’nın yeni terminali açıldı!
Ercan Havalimanı'nın yeni terminali açıldı!
Ercan Havalimanı’nın yeni terminali açılıyor!
Ercan Havalimanı'nın yeni terminali açılıyor!
Baba oğul arasında kaset siyaseti! PM darbesi planı
Baba oğul arasında kaset siyaseti! PM darbesi planı
Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat
Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
Rumların Kıbrıs’ta Türklere zulmü
Rumların Kıbrıs’ta Türklere zulmü
Flaş Tahıl Koridoru ve bedelli askerlik açıklaması!
Flaş Tahıl Koridoru ve bedelli askerlik açıklaması!
Türkiye’nin anahtar rolü!
Türkiye'nin anahtar rolü!
Kur’an-ı Kerim’i alet ediyorlar! İslam Alemi’na tuzak
Kur'an-ı Kerim'i alet ediyorlar! İslam Alemi'na tuzak
PKK’nın Yurt dışı kasası yakalandı!
PKK'nın "Yurt dışı kasası" yakalandı!
Üniversite tercihi nasıl yapılmalı?
Üniversite tercihi nasıl yapılmalı?
Daha Fazla Video Göster