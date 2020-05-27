Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan CHP'lilerin çirkin iftiralarına sert cevap! | VİDEO

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de çirkin iftiralarda bulunan CHP'lilere sert bir dille tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'ın damadı olmaktan gurur duyduğunu belirten Bakan Albayrak, "Benim siyasi ilişkim yok. Gönül ve dava ilişkisi" dedi. Bakan Albayrak, CHP'li Öztrak'ın çirkin iftiralarına da "Köyden gelip yokluk için 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim, 7 sülalesi devlettin her imkanından yetişen mi?" ifadeleriyle cevap verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kendisine çirkin iftiralarda bulunan CHP'lilere sert bir dille tepki gösteren Bakan Albayrak, "Burs bile almadan okudum ben. Siyasetin çukur seviyesi diyoruz ya, ben o çukur seviyeye inmeyi zul addediyorum." şeklinde konuştu.

"BEN Mİ SOSYETEYİM YOKSA..."

Benim bu hayatta onur duyduğum iki unvan var. Birincisi Sadık Albayrak'ın oğlu olmak, ikincisi Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmak. Birincisi ömrü hayatını davası uğruna vakfetmiş, mücadele namına evlatlarını her türlü fedakarlık yaparak yetiştirmiş. İkincisi Türk İslam tarihinin en önemli liderlerinden bir tanesinin damadı olmak bir şeref. Birilerinin ilişkisi siyasettir. Siyasi bir ilişkim yok. Benimkisi gönül ve dava ilişkisi. Bugün çok sevdiğini iddia edenler yarın menfaati uyuşmayınca giderler. Bizimki ölümüne. Dava noktasında ölümüne bir ilişki. Böyle bir ilişkide damat olmak benim için gurur duyulacak bir husus. Birilerinin küçümsemek için söyledikleri benim için gurur.

Berat Albayrak kim? Berat Albayrak, 1942'de Trabzon'un bir köyünde doğmuş, 1960'larda üniversite okumak için İstanbul'a gelmiş kıt kanaat geçinmiş, yıllarca kirada oturmuş, maddi imkanları olmamış, 12 Eylül'de davası ve şuuru için kitap yazdığı için hapis yatmış, yüzlerce yıl hapisle yargılanmış bir insanın oğlu. Ve o evlatlarını, 2 oğlunu okutmak için kütüphanesindeki Osmanlıca eserleri satmak zorunda kalan bir babanın oğlu olarak, 2 oğlu da kimseye hiç kimseye bir kuruş müdana etmeden devletin en iyi okullarını kazanarak okumuş. Kendi imkanlarıyla iki oğlunu da yetiştirmiş köyden çıkıp gelen bir adamın oğlu olarak ben sosyete olacağım, 7 sülalesi, dedesi, abası, amcası bütün akrabai tâlukatı bakanlıklardan vekilliklere kadar devletin tüm imkanlarını kullanacak, ben devletten bir kuruş olmadım. Burs bile almadan okudum ben. Siyasetin çukur seviyesi diyoruz ya, ben o çukur seviyeye inmeyi zul addediyorum.

"10 YIL DAHA ONLARIN BORCUNU ÖDEYECEĞİZ"

Şimdi ben IMF'nin hazinecisi diyorum. Hazine müsteşarlığı dönemde 2000 yılında yüzde 12 faizden 30 yıl vadeli dolarla kredi almış bir yapıdan bahsediyoruz. Hala onun faizlerini ödüyoruz. 10 senemiz daha var. 2030'a kadar ödenecek. Milyarlarca borçlanmış bir yapıdan, Hazine müsteşarlığı yapmış bir kişiden bahsediyoruz. Kim tefeci! Benim bakanlığım döneminde, dünya ekonomik krizinin çıktığı bu yıl hazine olarak yüzde 2'lerden borçlandık. Yüzde 12'den dolar ile 2000'de borçlandılar. Yüzde 50'lerden 55, 60'lardan TL borçlanmaları var. Biz bu yıl yüzde 8'lerden. Mayıs ortalaması yüzde 8,5'lardan. Kim paraları nereye vermiş? Biz hala sizin borçlarınızı ödüyoruz.