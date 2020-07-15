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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı

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Giriş: 15.07.2020 12:50
Güncelleme:15.07.2020 13:19
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter’dan 15 Temmuz mesajı paylaştı. Bakan Albayrak videolu içerikli mesajında, “15Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle...” dedi.

Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "15 Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle" ifadesini kullandı. Albayrak'ın paylaştığı videoda ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. Geceye yenilmeyenler uçaklara, helikopterlere, tanklara, namlulara karşı duranlar, vakit sabaha döndüğünde istiklallerini ve istikballerini kurtarmış olmanın gururuyla ödüllerini aldılar. Malazgirt'i, İstanbul'un fethini, Çanakkale'yi yeniden yaşamayı göze almadan kimse bu vatanı parçalayamaz, bu milleti bölemez, bu devleti yıkamaz" sözleri yer aldı.

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