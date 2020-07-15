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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında ’ndeki ’na çiçek bıraktı, dua etti.

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Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne geçmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrıldı.

Bazı şehit yakını ve gazilerle birlikte abideye yürüyen Erdoğan'a, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan 15 Temmuz gazisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da eşlik etti.

15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti.

Son dakika: Başkan Erdoğandan 15 Temmuz Anıtına çelenk SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 15 TEMMUZ ANITI'NA ÇELENK

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİĞER PROGRAMLARI

Başkan Erdoğan daha sonra TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.







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