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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı mesajı

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Giriş: 13.05.2020 13:55
13 Mayıs Türk Dil Bayramı vesilesiyle mesaj yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi sosyal medya hesabı üzerinden 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

"EN TEMEL MiRAS..."

Bakan Albayrak, açıklamasında "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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