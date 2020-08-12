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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Piyasa normalleşmeye doğru gidiyor

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Giriş: 12.08.2020 22:04
Güncelleme:12.08.2020 22:05
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak "Normalleşmeyle pandemi öncesi normalleşmeye gideceğiz. Hızlı bir şekilde piyasa normalleşmeye gidiyor. İhtiyaç oldukça dokunuşlar gerçekleştirebiliriz. Dokunuşa ihtiyacı olan sektörler var. Turizm, yeme içme gibi. Vergi ve destekler noktasında çalışmalar yaptık. Küçük dokunuşlarla devam edeceğiz." dedi.
Bakan Albayrak: Piyasa normalleşmeye doğru gidiyor
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