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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedefte?

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Giriş: 12.08.2020 22:46
Güncelleme:12.08.2020 23:05
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak neden hedeftesiniz? sorusuna, "Gezi’den beri Türkiye mücadele veriyor. Toplumsal su üzerine çıkan süreç. Ülkeyi teslim almaya yönelik ipler milletin değil birilerinin elinde olacak öyle bir şey yok. Farklı süreçlerde Berat Albayrak rol aldı. Ayaklara bastı." şeklinde cevap verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak "neden hedeftesiniz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

7 senedir. Gezi'den beri Türkiye mücadele veriyor. Toplumsal su üzerine çıkan süreç. Ülkeyi teslim almaya yönelik ipler milletin değil birilerinin elinde olacak öyle bir şey yok. Farklı süreçlerde Berat Albayrak rol aldı. Ayaklara bastı. Görev yüklenmişiz bu süreç boyunca ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bu mücadeleyi vermek boynumun borcu. Buna dikkat, cesaret, delilik, idealist olmak dersiniz. Biz buna 'Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyoruz' diyoruz. Türkiye tarihi bir dönemden geçerken Türkiye'nin lideri ölümüne mücadele veriyorsa biz taşın altına elimizi değil bedenimizi koyacağız. Berat Albayrak yalnız değil ben Allah'ın yardımını hissediyorum. Berat Albayrak'a büyük saldırılar hangi adımlarda olmuş bakmak lazım. Karşınızdaki insanların aklıyla bilinçli bir şekilde yapamazsınız. Toplumda bunu görüyor. Konu Berat Albayrak değil. Berat Albayrak bugün var yarın yok. Ekonomi başta olmak üzere bu ülke paradigma değişikliğini başlattı. Berat Albayrak gitse kim gelirse gelsin. Ekonomi ve enerji başta olmak üzere Türkiye başka bir yola girdi. Bu zihniyete akıl veren parmağında oynatan kişilere buradan sesleniyorum kusura bakmayın maçı kaybettiniz. Berat Albayrak gider çok daha güçlüsü gelir.

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