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05.02.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Bakan Kurum deprem bölgesinde...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 6,8 şiddetinde depremin yaşandığı Elazığ'da esnafı ziyaret etti. Bakan Albayrak ve Kurum burada incelemelerde bulunup vatandaşlarla sohbet etti. Bakanlar daha sonra bir fırına giderek ekmek aldı. Bakanı Berat Albayrak, kendi eliyle ekmeği bölüp gazetecilere ve görevlilere dağıttı.

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