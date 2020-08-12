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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gençlere seslendi!
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak gençlere seslenerek, "Finans merkezi de tamamlandığında yerli yabancı birçok istihdam sağlayacağız. 4 bir tarafından vatani görevini yapan bu bilinçle bir ekip kuruyoruz. Gençlerle ilgili demin söylediğimiz umutsuz olmayın. 1 milyon yazılım projemizde 650 bine yakın kayıtlı gencimiz var. 300 bine yakın CV doldurmuş durumda." dedi.