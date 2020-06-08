Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği | VİDEO

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteği sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak, "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlanacak." dedi.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİM YAPANLARA SABİT FAİZLİ TL CİNSİ OLARAK SUNULACAK

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk aşamada Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi; istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli TL cinsi olarak sunulacak. Hayırlı olsun." dedi.