Havuz keyfiniz kabus olmasın! Bakımı yapılmayan havuzlara dikkat

Yaz mevsimiyle birlikte serinlemek için kimi deniz, kimileri ise havuza girmeyi tercih ediyor. Ancak kullanımı artan havuzların bakımı gerektiği gibi yapılmazsa hastalıklara davetiye çıkarıyor. Peki nelere dikkat etmeliyiz? Uzmanlar ne öreniyor? İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN