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HAVELSAN geliştirdi! Yerli keskin nişancı simülatörü A Haber’de

A Haber
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Giriş: 20.04.2021 13:25
HAVELSAN meskun mahal operasyonlarıyla beraber ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için düğmeye bastı ve keskin nişancı simülatörünü geliştirerek hayata geçirdi. Eğitim için kullanılacak o simülatörler nasıl çalışıyor ve nerede kullanılacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Yerli keskin nişancı simülatörü A Haber’de YERLİ KESKİN NİŞANCI SİMÜLATÖRÜ A HABER'DE
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Yerli keskin nişancı simülatörü A Haber’de
Yerli keskin nişancı simülatörü A Haber’de
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