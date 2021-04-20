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HAVELSAN geliştirdi! Yerli keskin nişancı simülatörü A Haber’de
HAVELSAN meskun mahal operasyonlarıyla beraber ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için düğmeye bastı ve keskin nişancı simülatörünü geliştirerek hayata geçirdi. Eğitim için kullanılacak o simülatörler nasıl çalışıyor ve nerede kullanılacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.