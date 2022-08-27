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Havalimanı metrosunda test sürüşü! İstanbul yeni metro hattına kavuşuyor... Bakan Karaismailoğlu tarih verdi

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Giriş: 27.08.2022 11:27
Son dakika haberi.... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Şantiyesi'nde (Kağıthane İstasyonu) önemli açıklamalarsa bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “Hedefimiz Kasım’da havalimanına yolcuları taşımak” dedi.
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