27 Ağustos 2022, Cumartesi
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Havalimanı metrosunda test sürüşü! İstanbul yeni metro hattına kavuşuyor... Bakan Karaismailoğlu tarih verdi
Son dakika haberi.... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Şantiyesi'nde (Kağıthane İstasyonu) önemli açıklamalarsa bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “Hedefimiz Kasım’da havalimanına yolcuları taşımak” dedi.