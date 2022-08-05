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Hava Kuvvetleri ona emanet! Ölümden işte böyle kurtulmuştu

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Giriş: 05.08.2022 09:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrasında alınan kararlara göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, kadrosuzluk nedeniyle emekliliği sevk edildi. Küçükakyüz yerine Hava Kuvvetleri Komutanı Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan oldu. Atilla Gülan, 2003 yılında Albay rütbesinde F-16 ile uçuş yaparken kullandığı uçak arıza yapmış, Gülan uçak düşmeden saniyeler önce paraşütle atlayarak ölümden dönmüştü. F-16 ise Tokat Zile’de engebeli araziye düşmüştü.
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