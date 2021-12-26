26 Aralık 2021, Pazar
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HATIRLA - Eski Türkiye'de sorunu devlet çözemedi halktan fedakarlık istedi!
1973 yılındaki petrol krizi karşısında çaresiz kalan Türkiye, devam eden yıllarda büyük bir enerji bunalımına girdi. Enerji sorununa çözüm bulamayan o zamanki hükümetler, çareyi vatandaşa zorunlu tasarruf yaptırmakta buldu. Gelin şimdi geçmişe gidelim, o günün Türkiye’sinde neler yaşanmış izleyelim.