HATIRLA - Eski Türkiye'de sorunu devlet çözemedi halktan fedakarlık istedi!

1973 yılındaki petrol krizi karşısında çaresiz kalan Türkiye, devam eden yıllarda büyük bir enerji bunalımına girdi. Enerji sorununa çözüm bulamayan o zamanki hükümetler, çareyi vatandaşa zorunlu tasarruf yaptırmakta buldu. Gelin şimdi geçmişe gidelim, o günün Türkiye’sinde neler yaşanmış izleyelim.