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HATIRLA - Eski Türkiye'de sorunu devlet çözemedi halktan fedakarlık istedi!

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Giriş: 26.12.2021 18:30
1973 yılındaki petrol krizi karşısında çaresiz kalan Türkiye, devam eden yıllarda büyük bir enerji bunalımına girdi. Enerji sorununa çözüm bulamayan o zamanki hükümetler, çareyi vatandaşa zorunlu tasarruf yaptırmakta buldu. Gelin şimdi geçmişe gidelim, o günün Türkiye’sinde neler yaşanmış izleyelim.
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