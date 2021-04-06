Hataylıların altyapı çilesi! Yaşanmaz bir kent oldu

Hatay'ın yıllardır kronikleşen altyapı ve yol sorunları CHP'li belediye ile daha da büyüdü. Yollar köstebek yuvasına dönerken, yağışlı günlerde yaşanan su baskılarına da çözüm bulunamadı. Asi Nehri'nden akan kanalizasyon suyu kenti adeta yaşanmaz hale getirdi. Meyve sebze halinin durumu da içler acısı. Detaylar özel dosya haberimizde...

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