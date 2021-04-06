Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Hataylıların altyapı çilesi! Yaşanmaz bir kent oldu Giriş: 06.04.2021 13:09 Güncelleme:06.04.2021 13:22 Hatay'ın yıllardır kronikleşen altyapı ve yol sorunları CHP'li belediye ile daha da büyüdü. Yollar köstebek yuvasına dönerken, yağışlı günlerde yaşanan su baskılarına da çözüm bulunamadı. Asi Nehri'nden akan kanalizasyon suyu kenti adeta yaşanmaz hale getirdi. Meyve sebze halinin durumu da içler acısı. Detaylar özel dosya haberimizde... DİĞER