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Hatay'ın su sorunu çözüldü: 15 ilçeye tam kapasite su verildi

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 11:35
Peş peşe yaşanan afetlerin ardından Hatay'da şebeke suyuna yönelik problem yaşanıyordu. Depremde hasar gören su altyapısındaki onarımında sona gelindi. Deprem sonrası Hatay'ın 15 ilçesine tam kapasite su verildi. Antakya'nın yüzde 15'ine, Defne'nin yüzde 80'ine su verildi. Kırıkhan'ın yüzde 97'sine, İskenderun'un yüzde 99'una su verildi. A Haber muhabiri Vural Efecik’e konuk olan ve Hatay’da görevli Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Altyapı onarım çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.” dedi.

Hatay'ın yüzde 91'ine su verilmeye başlandı. Asrın afetiyle birlikte Hatay'da altyapı büyük zarar görmüştü. Şu anda mahalle aralarına 454 çeşme yerleştirildi. Bölgede koordinatör vali olarak görev yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı A Haber'e özel açılamalarda bulundu.

Vali Mustafa Masatlı, "Ülkemiz tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Yaşanan 2 deprem sonucunda çok sayında vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan depremden sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve idaresinde devletimiz tüm kurumlarıyla afet bölgesinde yaraları sarmak hayatı normalleştirmek adına büyük çalışmalara başladı." dedi.

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