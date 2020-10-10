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Hatay'daki yangında 'molotof kokteyli' iddiası! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

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Giriş: 10.10.2020 16:36
Güncelleme:10.10.2020 16:42
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ile iş yerlerinin kullanılmaz hale geldiği yangının, sosyal medyaya yüklenen iki videoda, motolof kokteyli atılarak çıkartıldığı iddia edildi. Her iki videoda motosikletle gezen, yeşil giyen bir kadının molotof kokteyli attığı öne sürüldü. Görüntülerdeki bir kişinin ise, "Kadının biri üzerime doğru molotof kokteyli attı" ifadelerini kullandığı görüldü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bununla ilgili orman teşkilatımızın bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" ifadesine yer vermişti.

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HATAY VALİLİĞİ'NDEN SABOTAJ AÇIKLAMASI
Hatay Valiliği orman yangını ile ilgili yaptığı son açıklamasında 'Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir' ifadelerini kullandı.



İşte valilikten yapılan açıkama:
"09 Ekim 2020 Cuma günü Belen ilçemizde farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle yangın henüz söndürülememiştir.

İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Belediye İtfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.

Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA' lar görev yapmakta kolluk kuvvetlerimizde kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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