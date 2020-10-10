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Hatay'daki yangında korkunç şüphe: Kadının biri üzerime doğru molotof kokteyli attı

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Giriş: 10.10.2020 16:35
Güncelleme:10.10.2020 16:40
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ile iş yerlerinin kullanılmaz hale geldiği yangının, sosyal medyaya yüklenen iki videoda, motolof kokteyli atılarak çıkartıldığı iddia edildi. Her iki videoda motosikletle gezen, yeşil giyen bir kadının molotof kokteyli attığı öne sürüldü. Görüntülerdeki bir kişinin ise, "Kadının biri üzerime doğru molotof kokteyli attı" ifadelerini kullandığı görüldü.
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