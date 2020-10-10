Hatay'da orman yangını! 23 saatte 3 ilçeye yayıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan güçlükle müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşımız etkilendi. Hasar tespit çalışmaları yangın bittikten sonra devam edecek" ifadelerini kullandı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur gelişmeleri aktardı. Halil İbrahim Uğur, itfaiye ekiplerinin yangına karadan müdahale etmeye çalıştığını ancak rüzgarın buna müsaade etmediğini belirtti.