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Hatay'da orman yangını! 23 saatte 3 ilçeye yayıldı

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Giriş: 10.10.2020 10:21
Güncelleme:10.10.2020 10:21
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan güçlükle müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşımız etkilendi. Hasar tespit çalışmaları yangın bittikten sonra devam edecek" ifadelerini kullandı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur gelişmeleri aktardı. Halil İbrahim Uğur, itfaiye ekiplerinin yangına karadan müdahale etmeye çalıştığını ancak rüzgarın buna müsaade etmediğini belirtti.
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