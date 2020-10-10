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Hatay yanarken PKK sempatizanları reklam peşinde!

Son yıllarda gerçekleştirilen operasyonlarla saklandıkları inlerinden kafalarını dahi çıkaramayan terör örgütü 'nın sempatizanları şimdi 'da bir gündür süren orman yangınları üzerinden reklam yapma peşine düştü.

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Giriş Tarihi: 10.10.2020 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020
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Hatay yanarken PKK sempatizanları reklam peşinde!

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde başlayıp, yerleşim yerleri ve İskenderun ilçesine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ SEMPATİZANLARI REKLAM PEŞİNDE
Yüzlerce ekip hem karadan hem de havadan yangına müdahale ederken, PKK ve YPG'li hesaplar sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmaya başladı.

Memed Drews K isimli bir hesap Türk askerlerinin bulunduğu karargahı hedef gösterirken yapılan yorumlar dehşete düşürdü.

Öte yandan, 2 kişinin ormanlık bir alanda yangın çıkarıp gittiği görüntülerde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.


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