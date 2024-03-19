Hatay’da tedirgin eden manzara! Çöpler tarım arazilerine dökülüyor

Çöp kamyonlarının Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp aktarma merkezi girişine belediye yetkilileri tarafından izin verilmiyor. Bu nedenle tonlarca atık tarım arazilerine dökülüyor daha sonra ise başka bir tesise gönderiliyor. Ortaya çıkan kirlilik hem insan sağlığına hem de doğaya zarar veriyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Manzara korkunç... Çünkü tarım arazilerinde çöp dağları oluşmuş durumda.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kırıkhan'daki çöp aktarma tesisi uzun süredir kullanılmıyor.

Bölgede adeta çevre katliamı yaşanıyor. Alanda biriken ve doğaya zarar veren çöpleri tesis çalışanları zaman zaman yakarak bertaraf etmeye çalışıyor.

Konuyla ilgili büyükşehir belediyesi ise herhangi bir açıklama yapmıyor.

Çöp kamyonu şoförleri yaşananlardan dolayı hastalandıklarını öne sürdü.

Şoförler bir an önce tesisin tekrar kullanılmasını istiyor.