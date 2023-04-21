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Hatay’da bayram sabahı! Çadır kentte bayram namazı

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Giriş: 21.04.2023 08:36
Bayramın buruk karşılandığı Hatay'da çadır kentte bayram namazı kılındı. Halil İbrahim uğur Antakya'da kurulan çadır kentte son durumu canlı yayında aktardı.
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