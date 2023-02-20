20 Şubat 2023, Pazartesi
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Hatay'da 6,4 büyüklüğünde yeni deprem! Hasarlı binaların bazıları yıkıldı
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bölgede hasarlı olan bazı binaların da yıkıldığı belirtildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin" uyarısı yapıldı. İşte detaylar...