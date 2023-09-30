30 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hatay yeniden inşa ediliyor! Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da yeni şehir böyle olacak

Hatay yeniden inşa ediliyor! Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da yeni şehir böyle olacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2023 12:26
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinden en çok etkilenen il Hatay olmuştu. Yerle bir olan Hatay'ı ayağa kaldırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hatay şehir merkezine yapılan özel çalışmayı haritalarla paylaştı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AB’de göç politikası tartışması!
AB'de göç politikası tartışması!
NATO’dan Kosova hamlesi!
NATO'dan Kosova hamlesi!
Ege Denizi’nde deprem!
Ege Denizi'nde deprem!
Suç çeteleri nasıl çökertildi?
Suç çeteleri nasıl çökertildi?
Hatay’da yeni şehir böyle olacak!
Hatay'da yeni şehir böyle olacak!
FETÖ desteği ile ne yapılmak istendi?
FETÖ desteği ile ne yapılmak istendi?
Obezite ameliyatları için hayati 4 uyarı!
Obezite ameliyatları için hayati 4 uyarı!
Başkan Erdoğan’ın programında neler var?
Başkan Erdoğan'ın programında neler var?
Sivil bir anayasa neden gerekli?
Sivil bir anayasa neden gerekli?
Kahverengi kokarca böceği istilası!
Kahverengi kokarca böceği istilası!
Hatay’da moloz dağları!
Hatay'da moloz dağları!
Düzensiz göçle mücadelede yeni uygulama!
Düzensiz göçle mücadelede yeni uygulama!
Daha Fazla Video Göster