Hatay yeniden inşa ediliyor! Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da yeni şehir böyle olacak

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinden en çok etkilenen il Hatay olmuştu. Yerle bir olan Hatay'ı ayağa kaldırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hatay şehir merkezine yapılan özel çalışmayı haritalarla paylaştı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN