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HATAY 2023 SEÇİM SONUÇLARI!

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Giriş: 28.05.2023 16:57
Güncelleme:28.05.2023 16:57
İstanbul'da seçmen ile son kez buluşarak ikinci tur kampanya sürecini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu yine İstanbul’da, Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda, "3279" numaralı sandıkta kullanacak.
HATAY 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
HATAY 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
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