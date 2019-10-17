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17.10.2019

Hasan Basri Yalçın: Türkiye savaşmadan istediğini aldı

A Haber'in konuğu olan Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Türkiye ve ABD'nin Suriye'de ateşkes için anlaşmasını değerlendirdi. Yalçın, "Türkiye savaşmadan istediğini aldı. Askeri olarak sahada elde ettiğimiz mükemmel başarı bize diplomatik bir zafer kazandırdı. Siyaseten istediğimiz her şeyi aldık. Sınırımızın terör örgütü tarafından boşaltılması, terör örgütü şimdi bizim bir haftalık operasyonumuz çerçevesinde diğer 444 kilometrelik alana askeri operasyonu yapma ihtiyacı dahi kalmadan çekilmek mecburiyetinde bırakıldı. Ağır silahların toplanması bu anlaşmayla çerçeveyle anlaşmaya bağlandı. Amerikalılar zaman zaman bize buna benzer sözler verdi. Ama sözlerini tutmadı. Bu sefer belirleyici olan şey, 120 saatlik bir süre. Eğer bu anlaşma gerçekten sahaya yansırsa Türkiye'nin PKK sorunu çok büyük ölçüde çözülmüş olur." ifadelerini kullandı.

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