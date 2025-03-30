30 Mart 2025, Pazar
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Harvard’ın skandal kararına AK Parti’den tepki: Bilimsel düşünceye saldırı
Harvard Üniversitesi, İsrail destekçileri tarafından "Filistin yanlısı" olduğu gerekçesiyle hedef gösterilen Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar'ın görevine son verdi. Bu karara AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert tepki geldi. Ömer Çelik "Bu bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır." dedi.