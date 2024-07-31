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Haniye suikastı sonrası Tahran sokaklarında son durum! A Haber mikrofon uzattı

Haniye suikastı sonrası Tahran sokaklarında son durum! A Haber mikrofon uzattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 16:35
Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit oldu. Suikast hakkında İranlılar ne düşünüyor? Tepkileri ne oldu? A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran sokaklarından son durumu aktardı ve İranlılara mikrofon uzattı. İranlı bir kadın vatandaş “Bizim toprak bütünlüğümüze yönelik bir saldırı olmuştur. Bu tip saldırıların önü alınmazsa yarın ülke liderine yönelik benzer saldırılar söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı. İranlı vatandaşlar İsrail’i kınamak için toplandıklarını belirtti.
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