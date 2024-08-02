Haniye için Katar'da cenaze töreni! A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Doha’dan son durumu anlattı

Tahran'da kaldığı konuta yapılan suikast sonucu şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da tören düzenlendi. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ Doha'dan son durumu anlattı.

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