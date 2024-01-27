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Hangi parti kaçıncı sırada olacak? Oy pusulası için kura çekimi! İşte AK Parti ve MHP'nin yeri

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.01.2024 14:38
Son dakika haberleri… 31  Mart Yerel Seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki yerini belirleyecek kura çekimi yapıldı. AK Parti oy pusulasında ilk sırada yer alacak. MHP'nin pusuladaki yeri 31. sıra oldu.
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