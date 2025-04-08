08 Nisan 2025, Salı
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Hamile kadının cinayet şüphelileri yakalandı
Şişli'de 4 katlı binanın zemin katındaki dairede silahlı saldırıda 1'i hamile kadın 2 kişi öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen yüzleri maskeli 4 şüphelinin kaçtığı anlar 2 farklı açıyla güvenlik kamerasına yansıdı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, cinayet şüphelilerinin yakalandığını duyurdu.