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Hamile kadının cinayet şüphelileri yakalandı

Hamile kadının cinayet şüphelileri yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 15:54
Güncelleme:08.04.2025 15:55
Şişli'de 4 katlı binanın zemin katındaki dairede silahlı saldırıda 1'i hamile kadın 2 kişi öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen yüzleri maskeli 4 şüphelinin kaçtığı anlar 2 farklı açıyla güvenlik kamerasına yansıdı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, cinayet şüphelilerinin yakalandığını duyurdu.
Hamile kadının cinayet şüphelileri yakalandı
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